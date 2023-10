O corte de cabelo longo em tendência que rejuvenesce as mulheres de 40 a 50 anos e que diminuiu 20 anos de Shakira

Não importa quando você ler isso, mas Shakira marcou tendência. A colombiana, que tem uma carreira musical bem-sucedida e que ainda causa impacto hoje em dia, desta vez mostrou novamente seu bom gosto com uma sutil mudança em seu visual que a deixou com o corte de cabelo mais rejuvenescedor.

O corte de cabelo longo que tirou 20 anos da Shakira

A Barranquilense, de 46 anos, demonstrou que cada dia está melhor do que nunca com um cabelo longo XL que é tendência em 2023.

Nesse sentido, a artista não é a única celebridade que optou por esse visual, pois nomes como Jennifer Lopez, Demi Moore e Sarah Jessica Parker também têm um estilo de cabelo semelhante.

Shakira apareceu na Semana Billboard da Música Latina com um corte de cabelo mais longo do que o habitual, o que a fez parecer pelo menos 20 anos mais jovem.

O melhor cabeleireiro de Paris, David Mallet, disse à Vogue que "um dos maiores erros que as mulheres cometem é pensar que chegaram a certa idade e têm que deixá-lo curto (...). O cabelo comprido pode ser muito bonito mesmo sendo mais velho".

Sobre este estilo, afirmou que “os cabelos XXL que mais favorecem são as ultrafinas com risca no meio ou as cortadas em camadas e com ondas, dão movimento, volume e corpo”.

Assim, Shakira marcou tendência mais uma vez e deixou claro que sempre será a rainha da moda.