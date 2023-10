7 perfumes de mulher que vão elevar sua confiança, farão você se sentir poderosa

Perfumes podem evocar algumas sensações, emoções, lembranças e até mesmo pessoas. Alguns especialistas afirmam que cedro, jasmim e néroli inspiram confiança e coragem, enquanto gengibre, mirra e ylang ylang proporcionam liberdade. Nesse sentido, existem algumas fragrâncias que podem ajudar a dar segurança na hora de falar, andar e até mesmo aumentar a autoestima.

Perfumes femininos: fragrâncias que oferecem segurança ao falar e elevam o poder

Prada Paradoxe Intense Eau de Parfum é um perfume cheio de contrastes, celebrando as facetas mais delicadas da mulher, mas também as mais fortes. É um perfume com notas de neroli, jasmim e a doçura da baunilha.

Gaultier Divine de Jean Paul é um perfume que celebra as mulheres. Cheira a buquê de flores brancas com toque de brisa de mar salgado e com uma icônica garrafa.

Libre L’Absolu Platine Yves Saint Laurent é uma das fragrâncias mais estimulantes do ano e protagonizada por Dua Lipa. A flor de laranjeira dá um toque de calor envolvente e está misturada com aldeídos elegantes e um acorde vivo de lavanda branca.

"Você é incrível e merece toda a felicidade do mundo!"

São perfumes poderosos e muito conhecidos

Fama Perfume Paco Rabanne é um perfume inspirado na liberdade da mulher parisiense, além de sua independência. Seu aroma exala incenso, jasmim e almíscar.

Sim, Eau de Parfum Intense Giorgio Armani é um perfume incrível mistura de néctar de amora preta e baunilha cremosa e tem como fãs Cate Blanchett, Sadie Sink, Matilde Gioli, Eugenia Silva.

"Una sonrisa puede cambiar el mundo. Así que sonríe y haz feliz a alguien hoy".

Téméraire de Givenchy é um perfume com toques de nardo, a flor de lírio e o jasmim como protagonistas principais. Além disso, tem toques de madeira e matizes especiadas.

Retrato de uma Dama Frederic Malle é uma fragrância exótica como a rosa turca ao lado da framboesa efervescente e elegantes notas amadeiradas.