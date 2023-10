7 Perfumes da linha Essencial Natura para quem gosta de se sentir elegante

7º Essencial Palo Santo (2021)

As notas de topo são: Cardamomo e Pimenta Preta. As notas de coração são: Sequoia Brasileira, Cipreste e Rosa. As notas de fundo são: Palo Santo, Cumarina, Sândalo, Cedro e Âmbar.

6º Essencial Oud (2017)

As notas de topo são: Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. As notas de coração são: Canela, Pralinê, Gerânio, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Bálsamo de Gurjan. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Copaíba, Sândalo, Patchouli, Cedro, Almíscar, Âmbar, Cashmeran, Abeto e Ambrocenide.

5º Essencial Mirra (2020)

As notas de topo são: Elemi, Pimenta Preta, Cardamomo, Coentro Verde, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Trigo, Cenoura, Ameixa e Davana. As notas de fundo são: Mirra, Tabaco, Âmbar, Baunilha, Bálsamo-de-Tolu, Fava Tonka, Patchouli, Bálsamo do Peru, Cashmeran e Ládano.

4º Essencial Ato (2023)

As notas de topo são: Priprioca, Laranja, Pataqueira, Pimenta Preta, Bergamota, Notas Aquosas e Cardamomo. As notas de coração são: Flor do Pau-Brasil, Osmanthus, Notas Solares, Lírio-do-Vale, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. As notas de fundo são: Sândalo, Vetiver, Âmbar, Madeira Guaiac, Cedro, Almíscar e Musgo.

3º Essencial Oud Vanilla (2021)

Os acordes que compõem este perfume são Vanilla Bahiana; Agarwood (Oud); Licor; Âmbar; Notas Amadeiradas; Sândalo e Bálsamo de Abeto

2º Essencial Elixir (2017)

As notas de topo são: Cardamomo, Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Mandarina, Toranja, Sálvia, Cassis, Limão e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Couro, Lavanda, Violeta e Gerânio. As notas de fundo são: Conhaque, Baunilha, Benjoim, Sândalo, Vetiver, Almíscar, Cedro, Patchouli e Musgo de Carvalho.

1º Essencial Único (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Benjoim, Ládano, Cumarina, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

