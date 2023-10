Relacionamento: 4 sinais de que o segredo que você carrega tem se tornado um FARDO

Manter um segredo guardado pode não ter um impacto direto com seus sentimentos ou, de fato, se configurar como negativo. Não compartilhar determinados pontos com o outro é algo completamente natural ao longo da vida, dependendo do porquê isso acontece. Isso ocorre em diversos campos de relacionamentos.

No entanto, existem informações que são mantidas e que, ao mesmo tempo, geram culpa por isso. Tal sentimento é fruto de algumas possíveis consequências ao liberar a informação. Contudo, mantê-la em segredo tem causado efeitos de culpa e ansiedade, além de consumir quem o protege.

A fim de se liberar desse fardo, às vezes é importante reconhecer que está na hora de deixar o segredo ir embora. Se conviver com ele não está sendo saudável, a melhor forma é se livrar dele, ainda que haja consequências posteriores. Ao menos o peso de mantê-lo não não será algo mais marcante.

“Muitas pessoas vêm à terapia sentindo-se divididas entre esconder um segredo e revelá-lo”, explica a especialista Jourdan Travers, ao portal Psychology Today. “Embora guardar segredos seja uma parte inevitável da experiência humana, muitas vezes pode pesar fortemente na mente de alguém com consequências adversas no bem-estar. “Aqui está como saber quando é altura de deixar esse segredo ir.

Leia mais:

4 sinais de que o segredo que você carrega tem se tornado um FARDO

Manter uma informação que não deveria ser guardada pode te prejudicar em diversos níveis. Embora não exista um padrão, abaixo você confere quatro fortes sinais, extraídos da mesma fonte: