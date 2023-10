Perfumes masculinos nacionais ideais para quem não entende de aromas

Homem Essence - Natura (2016)

As notas de topo são: Gengibre, Toranja, Limão e Bergamota. As notas de coração são: Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro. As notas de fundo são: Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

Bad Intention - Eudora (2023)

As notas de topo são: Lavanda, Especiarias, Abacaxi e Toranja. As notas de coração são: Cashmeran, Avelã e Agarwood (Oud). As notas de fundo são: Âmbar, Fava Tonka e Nagarmota ou Óleo de Cipriol.

Essencial Único - Natura (2022)

As notas de topo são: Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são: Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

Hadi - Pocket Parfum (2022)

As notas de topo são: Pimenta e Bergamota da Calábria. As notas de coração são: Lavanda, Elemi, Vetiver, Patchouli, Gerânio, Pimenta de Szechuan e Pimenta Rosa. As notas de fundo são: Ládano, Ambroxan e Cedro.

The Blend Bourbon - O Boticário (2019)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são: Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

Verticce Azza - Parfums

Notas de Topo são Hortelã, Limão, Pimenta Rosa e Toranja. Notas de Corpo: Gengibre, Jasmim, Iso E Super e Noz-Moscada e as notas de Fundo: Almíscar Branco, Cedro, Incenso, Ládano, Patchouli, Sândalo e Vetiver.

