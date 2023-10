Oração da manhã: saiba como atrair a prosperidade com um momento de oração diário

Riquezas são relativas. Enquanto algumas pessoas buscam pelo crescimento material e de seus bens e rendimentos, outras buscam pelo enriquecimento no campo da saúde e pela prosperidade no amor.

Desta forma, uma poderosa oração é capaz de auxiliar na obtenção dos mais variados tipos de riqueza e prosperidade, abrindo portas e caminhos para que a ajuda do divino chegue até você. Se o seu pedido for sincero, certamente você será atendido e verá resultados após realizar esta oração.

Para isso, a oração da manhã deverá ser realizada durante sete dias seguidos, nos momentos logo após acordar e sair da cama. Tire um momento para você, medite e concentre sua energia nas palavras.

Oração da manhã

“Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: peça e receberás, embora esteja nas alturas, em Vossa Divina Glória, inclinai seus ouvidos a esta humilde criatura para satisfazer-me o desejo.

Ouve minha prece Oh Pai Amado, e fazei que por vossa vontade eu obtenha a graça que tanto desejo (fale seu pedido).

Deus, supre agora todas as minhas necessidades, segundo as Suas riquezas em glória, e serei sempre grato por suas riquezas sempre ativas, presentes, imutáveis e abundantes em minha vida. E que isso seja feito pelo poder e nome do Vosso Adorado Filho Jesus”.

Leia também: Dia de São Benedito: entenda por que os brasileiros celebram a data de forma diferente

Complemento para a oração

Ao término da oração e do pedido, uma boa forma de reforçar suas intenções e fé na prece realizada é entoar o Salmo 23, conhecido por ser uma grande e poderosa demonstração de fé.

“O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.”

Fonte: Terra