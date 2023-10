Corte baby bang: cabelo com franja modernos e que rejuvenescem em 2023

Os baby bangs dão um ar jovem e fresco ao seu rosto. Além disso, ajudam a destacar as feições e a disfarçar imperfeições.

Esse corte de cabelo consiste em te fazer um minifranjão sexy. A maioria das vezes, o corte deve ficar exatamente ao meio da testa, embora possa ser adaptado às suas necessidades e gostos com uma comprimento mais acima ou abaixo.

Esse estilo fica melhor em rostos ovais, alongados ou em forma de coração. Além disso, para todas aquelas pessoas que têm a testa larga, olhos grandes e sobrancelhas densas, é uma escolha certeira.

Franja Cortina Baby

Assim como Emma Watson, em vez de adicionar textura com camadas, melhor graduar seu franjão em forma de cortina para que ele pareça mais fofo e volumoso, mesmo com um comprimento curto.

Com um blunt bob

Como Zendaya, use o clássico baby bang com um bob para dar um efeito de levantamento ao seu rosto. Não se esqueça das pontas desfiadas para adicionar textura extra.

Reto e ultraliso

Assim como Rooney Mara, mantenha seus baby bangs totalmente retos e um pouco acima das sobrancelhas. Sem dúvida, este look é ideal para as garotas com olhos grandes, então o mantenha liso para que sua forma perfeita seja apreciada.

Loiro, pequeno e arredondado

Emma Roberts é uma das garotas corajosas que se animou a usar um incrível baby bang estilo dos anos 70 há alguns anos, então hoje revisitaremos seu estilo. Faça o corte super baby e siga a forma arredondada da sua testa para triunfar.

Desfile

Prefere algo mais moderno e longo? A Bella Hadid tem toda a inspiração que você precisa. Corte seu franjão quase tocando a curvatura das sobrancelhas e com um leve desfiado. Você vai ficar espetacular.