Confira duas moedas de 50 centavos que juntas podem valer R$ 5 mil

Quer saber como ganhar R$ 5 mil com uma única moeda de 50 centavos? Veja se você tem uma dessas Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Se você guarda moedas num cofrinho ou costuma andar com elas na bolsa, comece a ficar mais atento, pois elas podem valer muito mais do que você imagina, rendendo ao proprietário um bom dinheiro.

Um exemplo disso são as moedas de 50 centavos que você confere a seguir, que juntas podem valer R$ 5 mil, segundo o TikTok ‘RNF Coleções’.

2012

Uma destas moedas valiosas é o item de 50 centavos cunhado em 2012. Sua raridade está em um erro que faz a moeda ser fabricada sem o número zero.

2010

Outra moeda rara também de 50 centavos foi feita em 2010. Porém, sua validade está em um erro diferente.

A moeda foi feita com o anverso trocado com uma moeda de 5 centavos. Ou seja, mostra o busto de Tiradentes ao invés de Barão do Rio Branco.

Afinal, quanto elas valem?

A primeira moeda de 50 centavos, no caso sem o 0 (zero), de acordo com o livro de moedas brasileiras raras, vale R$ 1.600.

Já a moeda de anverso trocado, segundo o mesmo livro, pode chegar em R$ 4 mil. No total as duas podem valer R$ 5.600!

Será que você tem alguma delas? Veja mais detalhes a seguir:

O que você faria se descobrisse se está sob a posse de uma moeda rara e valiosa? Pois saiba que, se você tem o costume de andar com moedas, algumas delas pode ser muito valiosa.

Outro item, que você confere a seguir, também é considerado raro, e segundo o tiktoker ‘Gil Colecionador’, pode valer entre 5 e 6 mil reais, caso apresente um pequeno detalhe.

Para chegar neste valor, a moeda precisa ser um item de prova e apresentar a letra P abaixo de onde está localizado o seu valor, como no exemplo a seguir.

Veja mais detalhes a seguir de outro TikTok que apresenta moeda parecida:

@salsa_moedas moeda com letra P e muito rara vale para qualquer tipo de moedas do plano Real ♬ som original - Salsa_moedas

