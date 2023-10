Como identificar sinais de TDAH em crianças: descubra algumas dicas

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, vem sendo diagnosticado cada vez mais cedo. Conforme informações sobre o tema são difundidas, é comum que os pais fiquem mais atentos e consigam perceber os sinais ainda na primeira infância.

Por isso, especialistas compartilharam pequenas maneiras para que os pais consigam perceber os indícios do TDAH e conseguir iniciar o tratamento adequado o mais cedo possível.

Uma matéria publicada pelo The Mirror apresentou alguns dos sintomas mais comuns segundo psicólogos e especialistas no transtorno.

“O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é uma condição de neurodesenvolvimento que afeta a atenção de alguém, seus níveis de hiperatividade e impulsividade”, explica a Dra. Deb Thompson, psicóloga clínica.

Ela ainda afirma que: “Normalmente, quando alguém tem TDAH, ele tende a ter dificuldades com a atenção, com a hiperatividade e com a impulsividade, embora seja possível controlar apenas um dos tipos de sintoma”.

Com isso, também é possível que sintomas diferentes sejam percebidos em crianças diferentes, mesmo se tratando da mesma patologia. O que também reforça que a análise de um profissional para diagnosticar corretamente o transtorno.

Crianças diferentes, características diferentes

Os padrões do TDAH nem sempre são iguais nas crianças diagnosticadas, assim sendo, cada criança passará por um tipo de dificuldade diferente. “Por exemplo, uma criança pode ter dificuldades de prestar atenção nas aulas enquanto outra pode ter dificuldades em controlar suas emoções”, afirma Georgia Chronaki, especialista em neurociência do desenvolvimento.

“As dificuldades de hiperatividade e impulsividade associadas ao TDAH podem incluir a capacidade de ficar parado sem se movimentar, inquietação, desconforto em ambientes silenciosos assim como dificuldade em realizar tarefas em ambientes silenciosos, dizer ou fazer coisas de forma impulsiva”, alerta a profissional.

O esquecimento também é uma característica do TDAH, assim como a sensação de que a pessoa parece constantemente sonhar acordada.

Caso identifique alguns destes sinais, busque por apoio profissional para o correto diagnóstico e tratamento.