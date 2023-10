Carolina Herrera: Clara Chía segue as regras da estilista e destrona Shakira como rainha da moda

Gerard Piqué e Clara Chía Clara Chía foi a sensação no show do Coldplay

No último fim de semana, Clara Chía roubou todos os títulos dos meios internacionais. A noiva de Gerard Piqué deixou todos surpresos ao usar um dos seus melhores trajes e mostrou que está atualizada com as novas tendências da moda atual para parecer jovem. No entanto, o novo visual da jovem espanhola não é coincidência, pois dizem que Clara Chía está buscando destronar Shakira e assim evitar comparações.

Clara Chía segue os conselhos de Carolina Herrera

Clara Chía esteve presente este fim de semana no tribunal de Barcelona, onde enfrentou um processo legal que ela e Piqué começaram contra o paparazzi Jordi Martín, a quem denunciaram por assédio. Ante o veredicto a favor dela, Clara Chía mostrou-se muito alegre e feliz com Gerard Piqué diante das câmeras, e ainda mostrou seu lado mais fashion.

Parece que Clara Chía está seguindo a moda à risca, pois ela foi vista com um novo visual, próprio de celebridades. Calça preta, camisa branca e óculos de cor preta, um look muito chique que encheria de orgulho a reconhecida estilista venezuelana, Carolina Herrera.

Tremendamente bellos... demasiado lindos los dos 😍🥰💖💕💟😘❤🔥 pic.twitter.com/MMUnhkh9rv — Gerard Piqué | Fan Page 3️⃣ (@PiqueFan3) June 8, 2023

Aliás, segundo a estilista, toda mulher deve ter um clássico básico que não pode faltar no seu guarda-roupa. Camisas brancas de diferentes estilos.

Clara Chía combina uma camisa branca com jeans

A camisa branca tem mantido seu passo na moda, apesar das mudanças, pois existem uma infinidade de variedades de estampas, laços e designs.

Ellos son tan jodidamente especiales ✨🌠🌟💫❤️‍🔥



Buen Viernes pic.twitter.com/fK6VgER9OL — Gerard Piqué | Fan Page 3️⃣ (@PiqueFan3) June 9, 2023

E assim foi demonstrado por Clara Chía, que foi fotografada com sua camisa branca e cabelo solto, loiro com algumas ondas para obter um pouco de movimento. Além disso, de acordo com especialistas em moda, ela decidiu usar óculos de sol Wayfarer da Ray-Ban.

É um estilo muito jovem que Clara Chía usou para parar de receber comparações com Shakira.