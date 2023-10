As 5 franjas em tendência para 2023 que rejuvenescem e favorecem as mulheres (Foto: Pinterest)

Tudo parece apontar para o fato de que o franjão vai voltar a ser um dos protagonistas da moda de novo. É que é a melhor maneira de dar ao cabelo um ar mais elegante sem a necessidade de grandes mudanças. Desde que Jane Birkin o tornou moda nos anos 60, muitas celebridades apostaram em seus encantos: Taylor Swift, Aitana, Lilly Collins, Camila Cabello, Dakota Johnson, Demi Lovato, Jennifer López, Heidi Kum, Emma Watson, Jenna Ortega, Emma Stone.

O Wavy Curtain é a popular franja que é caracterizada como cortina. “É chamado assim porque começa na altura do ossinho do nariz e vai tomando forma de V para se unir com os lados do cabelo”, descreve o estilista Eduardo Sánchez, diretor criativo da Maison Eduardo Sánchez. E acrescenta: “Ela favorece muito as mulheres com cabelos finos ou com pouca densidade capilar que têm comprimento suficiente para usá-lo e procuram movimento”.

Birkin moderno: é uma franja mais moderna e “é a versão mais atual do Birkin, diferenciando-se deste por ter duas mechas longas desconectadas da franja nos lados, para enquadrar rostos muito arredondados”, afirma Juan Carlos Córdoba.

"É uma opção perfeita para dar corpo, movimento e personalidade a cabelos médios e longos", revela a estilista Mª José Llata.

São estilos de cabelo ideais para rejuvenescer a imagem

Choppy Baby Bangs é um franja curta com degrau irregular. “É uma franja curta, na altura média da testa e desfiada para ganhar textura. Ideal para cortes Bob e dá um toque de vanguarda”, garante o estilista da The Beauty Concept Hair. E favorece, “especialmente, rostos ovais ou longos porque, exatamente, eles se equilibram”.

Birkin é um dos mais solicitados nos salões de beleza. “É a longa franja que Jane Birkin tornou icônica. Nasce a partir da meia coroa e é adequado para suavizar rostos alongados com testas proeminentes”, diz Juan Carlos Córdoba. É um penteado que pode favorecer todos os estilos, embora também “favoreça particularmente um estilo de mulher mais clássico e elegante”.

Trançado: “Na verdade, não se trata de um franjão, mas de um trançado no contorno para desobstruir o rosto, criando um diadema com uma trança despojada, para quase todos os tipos de penteados”, reforça o estilista da The Beauty Concept Hair.