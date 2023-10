Unhas vermelhas com pedras: 3 modelos para se destacar com elegância, independentemente do tom de pele

Se existe um estilo que se adapta a qualquer tom de pele são as unhas vermelhas com pedras, uma tendência que continua crescendo em 2023.

De acordo com os especialistas, isso permanecerá em vigor até o final do ano, tornando-se uma alternativa para aproveitar nas festas, embora se você as mantiver minimalistas, também ficarão perfeitas no dia a dia.

Unhas vermelhas com pedras 2023

Minimalistas

Seguindo o ditado de que "menos é mais", podemos apostar por uma base lisa e tão simples quanto minimalista, adicionando certos detalhes que elevam o visual e o tornam menos entediante. Inclusive, você pode adicionar outra maneira de brilhar, como o glitter, dois acabamentos que garantem muito brilho e luxo para as suas mãos, especialmente, se você optar por tons metálicos como o dourado ou prateado, que servirão para qualquer roupa.

Divertidas

Entre as unhas vermelhas com pedras também há formas de sair da zona de conforto, com diversão e charme ao mesmo tempo. Por exemplo, neste mesmo ‘mix and match’ você pode combinar esmaltes brilhantes com os de acabamento fosco, que, juntamente com a pedraria, parecerão muito chiques.

Também fazer formas fora do normal, como flores ou corações combinados, que farão com que todos os olhares se concentrem na sua manicure onde quer que você vá. Ninguém duvida que essa tonalidade é um clássico e elegante acerto que durará por todos os tempos.

Combinadas

Por último, você pode misturar um motivo que você gosta muito com a aplicação de pedraria. Por exemplo, a manicure francesa com aplicações na base ou distribuídas por toda a unha para elevar o nível da aparência. É uma forma muito bonita de tornar a típica linha horizontal mais chamativa, que ficará incrível tanto em mulheres maduras quanto em jovens.