Unhas 2023: quais são as cores que você nunca deve usar porque fazem você parecer mais velha e vulgar

Unhas Estes tons farão suas mão parecerem ter mais idade e com pouca elegância (Kristina Nor / Lisa Fotios/Pexels)

Se você quiser ter as mãos rejuvenescidas, então você precisa saber que existem alguns tons de unhas que você não deve usar.

E é que essas cores são pouco elegantes e fazem você parecer muito mais velha, fazendo com que suas mãos pareçam até 20 anos mais velhas.

Por isso, nós lhe dizemos quais são os tons que você deve evitar usar na sua manicure o que resta deste anos.

Os tons que nunca devem usar nas nossas unhas em 2023 ou você aumentará sua idade e parecerá vulgar

Amarillo

O tom amarelo é um dos que mais envelhecem e são pouco elegantes , pois dão uma aparência e impressão de uma pele muito mais madura e mais velha.

A melhor opção é optar por tons com matizes mais alaranjados, como o tom de mostarda, do contrário você parecerá mais velho e com uma manicure vulgar.

iframe src="https://assets.pinterest.com/ext/embed.html?id=421157002669443512" altura="528" largura="345" frameborder="0" scrolling="no" >

Vinho

Outra cor que você também deve evitar usar em suas mãos é o vinho tinto, pois adiciona anos e te faz parecer pouco elegante.

Se você quiser usar um tom sexy e rejuvenescedor, então escolha um tom de vermelho quente e você vai brilhar.

Prateado

Um esmalte de tom prateado é a pior opção que você pode usar se quiser mostrar as mãos frescas e rejuvenescidas, pois aumenta a idade e faz a pele parecer seca.

Mas, se ainda assim quiser usar esta cor, o melhor é não pintar toda a unha nesta cor, mas apenas uma parte como numa manicure francesa.

Azul Escuro Metálico

Se você quiser usar tons que te favoreçam, um que você deve deixar de lado é o azul escuro metalizado, pois destacará e marcará suas rugas nas mãos.

Além disso, não é elegante nem combina com tudo, então o melhor é um tom mais alegre e jovem como o celeste.

Verde

O tom verde não favorece você, pois é uma cor que apaga a pele e dá opacidade e não importa o tipo de verde, nenhum será favorável.

Então melhor deixar qualquer tom de verde de fora e optar por outras cores como nude, laranja e rosa.