Quer aliviar o estresse e relaxar? Aprenda a fazer este suco caseiro que leva apenas 3 itens

Depois de um dia intenso e um bom banho é hora de relaxar, não é mesmo? E se você quer dar um up em sua rotina e aliviar ainda mais o estresse, queremos convidá-lo a aprender a preparar uma receita caseira de suco natural. Já separou seu papel e caneta? As informações são do portal Mejor con Salud.

Suco natural para o estresse

Ingredientes:

1 copo de água de coco (200ml aproximadamente);

10 amêndoas;

1 banana.

Modo de preparo:

O primeiro passo será descascar a banana e cortá-la em pequenos pedaços;

Feito isso, coloque no liquidificador com os demais ingredientes;

Se quiser atingir um ponto diferenciado, bata com bastante gelo;

Tome seu suco, por fim, de maneira imediata.

Não se esqueça disso!

Lembre-se que o conteúdo tem a proposta informativa e NÃO visa assegurar diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas ao médico.

