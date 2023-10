Quais são os cortes de cabelo que envelhecem e que você não deve usar aos 30: eles estão fora de moda em 2023

Nem todos os cortes de cabelo favorecem e se você estiver procurando rejuvenescer e parecer moderna, existem alguns estilos que você deve evitar usar em seus 30 anos este ano.

É porque esses cortes de cabelo estão ultrapassados, eles dão muitos anos a mais, e vão fazer você parecer pouco elegante, então definitivamente não são a melhor opção para uma mudança de visual.

Por isso, nós lhe dizemos quais são esses estilos de cabelo, curtos e longos, para que você perceba que, se estava pensando em experimentá-los, o melhor é optar por outros que realmente lhe beneficiem.

Cortes de cabelo que envelhecem e farão você parecer pouco elegante: deve evitá-los aos 30 anos

Corte de cabelo com camadas marcadas

Se você quiser dar volume ao seu cabelo não experimente um corte com camadas marcadas, pois fará com que você pareça mais velha e até descuidada.

E aí, mesmo que você acredite que vai parecer fresco e jovem, a realidade é que você vai parecer pouco elegante e com mais idade, usando um estilo que também requer muitos cuidados, então evite isso a todo custo.

Corte de cabelo extra longo

Outro corte de cabelo que você deve evitar aos 30 é o extremamente longo, e é que não é ruim usá-lo longo como diz Carolina Herrera, mas se ultrapassar a cintura, tenha certeza de que vai lhe acrescentar anos.

E é por isso que com um corte tão longo você não parecerá muito elegante, desarrumada e como se tivesse 50 anos, parecendo que não cortou seu cabelo há muito tempo, então é melhor optar por mantê-lo no máximo até as costas.

Corte de cabelo bob desfiado

O corte de bob choppy é dos que mais envelhecem, pois as suas camadas e níveis farão com que o cabelo fique desarrumado e lhe acrescentarão mais anos , em vez de lhe tirar.

Embora muitos pensem que o cabelo curto neste estilo, com muitas camadas é favorável, não é assim, o melhor é optar por um long bob, que é moderno, e não por este estilo que já está obsoleto.

Corte de cabelo desfiado

O corte de cabelo desfiado não traz frescura, ao contrário, fará você parecer mais velha, pois retira volume do seu cabelo.

E é que um cabelo pouco abundante e leve soma anos a você, e você parecerá muito mais de 30, então é melhor optar por estilos que deixem sua cabeleira com muita forma e abundância.