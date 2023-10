Os signos do zodíaco que sempre abrirão as portas do amor

Reprodução - How I Met Your Father (Hulu)

Alguns signos do zodíaco podem passar por experiencias muito complexas na vida amorosa, mas sempre deixarão as portas do amor abertas.

Confira quais são:

Leão

O leonino é conhecido por seu carisma e presença magnética, por isso deseja sempre atrair amor e romance para suas vidas. Esse signo sabe como se colocar em uma energia romântica e são mestres em fazer alguém se sentir especial e valorizado em sua presença.

Libra

O libriano quer manter tudo em harmonia e ter relacionamentos amorosos também entra nisso. Ele gosta de criar um ambiente de amor e charme natural, o que o mantém aberto a conexões emocionais de momento ou mais profundas.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e intenso quando se trata de amor e relacionamentos, não importa em qual fase da sua vida ele está. Eles buscam se colocar em uma energia de sensualidade e magnetismo que gera oportunidades para a paixão.

Sagitário

O sagitariano gosta de ser atraente em sua vida e busca empolgar sua existência com amor e desejo. Ao se colocar na energia de experimentar e se aventurar, pode chamar a atenção e cativar muitos corações.

Peixes

O pisciano usa sua empatia e sensibilidade para entrar sempre no caminho do amor e se abrir. Ele deseja conexões emocionais e profundas, usando sua natureza compassiva para estar sempre disposto em compartilhar o que vem do coração e desejo.

