O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Cura

A criatividade e sua conexão com aquilo que nasceu para fazer o ajuda a curar a mente, o corpo e o coração. É momento de levar uma existência mais focada em propósitos verdadeiros e autocuidado. Defina seus limites, organize seu tempo e não tenha medo de encarar novos projetos, desafios e maneiras de interagir com o mundo ao redor.

Capricórnio – Carta da totalidade

Momento de ter ousadia para encarar os desafios e as aventuras da vida. Isso não significa estar só, muito pelo contrário; apoie-se em quem está com você e o incentiva a ser o protagonista da sua vida. Saia das ilusões mentais e comece a agir, colocar em prática a luta por objetivos e mudanças que deseja em sua vida.

Aquário – Carta da transformação

Comece a olhar para dentro de você com calma, relaxando e enxergando detalhes importantes sobre o que realmente deseja ser e fazer em sua vida. Você é o escritor e as transformações estão chegando, por isso encare sua missão de construir sua história com sabedoria. Cada pequena mudança positiva fará uma onda de energia poderosa e que pode chegar muito além do que imagina.

Peixes – Carta do Êxito

Para conseguir o sucesso e satisfação desejadas, muitas vezes é importante se aventurar em caminhos desconhecidos e que podem até assustar no começo. Nem todos permanecem ao lado sempre, mas existem os fiéis e lutadores companheiros que estarão diante de qualquer desafio. Reflita sobre quem o acompanha nas horas difíceis e nas de maior alegria; leve-os em seu coração e inicie sua jornada de descobrir um novo mundo.

Confira mais:

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes