O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Política

Cuidado para não intoxicar sua vida com companhias que só servem para tirar vantagens e não agregam nada de mais importante. Nem tudo na vida é conveniência. Sua vida é movida por uma intensidade poderosa e realizadora quando você não se deixa perder pelas razões e companhias erradas.

Touro – Carta do Renascimento

Momento de se libertar de padrões antigos e daquilo que o mantinha preso e sua vida. Ao renascer, é possível sair da letargia e de importantes conflitos internos, podendo assim aproveitar o presente e fazer ou conquistar o que ama de forma muito mais agradável. O caminho irá fluir, mas está em suas mãos a quebra do velho e busca pelo novo!

Gêmeos – Carta do Apego ao Passado

Hora de se desfazer do passado que não o deixa seguir em frente e tira a paz da sua mente quando as coisas estão começando a melhorar, pois isso é o que não permite que você avance. Volte as suas recordações somente se for para criar perspectivas e curar aquilo que passou, pois a vida já é nova, já é outra. Lembre-se que seu processo é válido e deve acontecer em seu ritmo, mas é preciso que seja iniciado.

Câncer – Carta das Vidas Passadas

Aprendizagens importantes chegam nessa fase para marcar sua evolução em questões que podem ter sido carregadas por muito tempo. Lembre-se que é importante olhar para dentro e ouvir a intuição ao invés de se deixar influenciar por paranoias, limitações e ilusões. É importante ter cuidado com os conselhos que recebe e aumentar o filtro sobre aquilo que entra em sua energia.

