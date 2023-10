Especialista dá 3 dicas para pessoas com TDAH administrarem melhor o seu tempo

Uma profissional especializada em casos de Transtorno do déficit de atenção de hiperatividade (TDAH) revelou algumas maneiras e estratégias que podem auxiliar as pessoas com TDAH a otimizarem e organizarem seu tempo de forma efetiva.

Segundo Leanne Maskell, tudo depende da forma como as pessoas conseguem identificar maneiras que se adequam com suas preferências às atividades a serem realizadas. Além disso, conforme a publicação compartilhada pelo The Mirror, o primeiro passo é deixar de tentar utilizar truques voltados para pessoas neurotípicas e buscar por estratégias que se adequem a sua realidade.

Conforme explica Leanne, pessoas que têm TDAH possuem um sistema nervoso “baseado em interesses”, sendo que tudo o que causa interesse é responsável por uma onda de “adrenalina e novidade”, mantendo o interesse destas pessoas em determinada atividade.

Desta forma, a chave de tudo está na gamificação das tarefas, adaptando as atividades para um formato capaz de manter a produtividade e evitar a procrastinação.

Algumas táticas que podem ser efetivas

Para iniciar o dia, Leanne sugere que as pessoas iniciem fazendo algo que não querem fazer, enfrentando as tarefas “assustadoras” de frente e tirando o peso desta responsabilidade pelo restante do dia.

Como pessoas com TDAH estão constantemente buscando por “dopamina e estimulação”, Leanne também sugere transformar projetos e atividades de longo prazo em objetivos de curta duração, incorporando e criando prazos individuais para desenvolver o senso de responsabilidade e de prazer com as pequenas conquistas alcançadas.

“Em vez de tentar concluir todas as atividades de sua lista de tarefas, tente escolher apenas uma coisa para superar os desafios já impostos pelo TDAH”, afirma.

Além disso, visualizar o progresso das atividades utilizando de base os pequenos passos também pode auxiliar a categorizar as tarefas a serem realizadas.

Para finalizar, ela ressalta: “Não tenha medo de pedir ajuda no trabalho. Pode parecer cansativo para as pessoas com TDAH, mas é importante lembrar que você merece e também precisa ser apoiado”.