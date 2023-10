Dia de São Benedito: entenda por que os brasileiros celebram a data de forma diferente

No dia 05 de outubro é celebrado pelos brasileiros o Dia de São Benedito, um dos santos mais queridos do país. Porém, apenas os devotos brasileiros celebram sua festa nesta data, já que em outros países a celebração acontece em outro momento.

São Benedito, também conhecido como ‘São Benedito, o Negro’ ou ‘o Santo Negro’, era inicialmente cultuado pelos escravos por conta da identificação com sua origem, uma vez que Benedito Manasseri era negro e filhos de pais escravizados na ilha da Sicília, Itália.

Com o nascimento de Benedito, seus pais foram alforriados junto ao filho após seu nascimento, sendo o bebê apadrinhado pela família a qual pertenciam. Durante sua infância, ele pastoreou rebanhos nas montanhas da ilha e sempre se mostrou apegado a Deus, ingressando entre os eremitas da Irmandade de São Francisco de Assis quando tinha 21 anos de idade.

Desde então, São Benedito foi procurado por diversas pessoas e ganhou fama devido aos milagres e pedidos que eram atendidos por intercessão de suas orações. Em 1807 ele foi canonizado pelo Papa Pio VII e passou a ser cultuado ao redor do mundo como um exemplo de fé e humildade.

Sua celebração é tipicamente realizada no dia 4 de abril, data de sua morte, porém, devido a identificação com a cristandade brasileira, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil recebeu uma deferência canônica para celebrar São Benedito no dia 5 de outubro.

Oração de poder

São Benedito é visto como um exemplo de fé, humildade e superação. Portanto, sua imagem também é associada a proteção e superação de obstáculos e provações. Diante disso, algumas orações direcionadas ao Santo buscam por pedidos de proteção e realização.

Confira a poderosa oração de São Benedito para proteção:

“Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com dons celestes, consegui-me as graças que ardentemente desejo, para maior glória de Deus.

Confortai o meu coração nos desalentos. Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto.

Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bendizer a Deus neste mundo e gozá-lo na eternidade. Com Jesus Cristo, a quem tanto amastes.

Assim seja, amém.”

