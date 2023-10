Corte bob desfiado: 3 cortes de cabelo favorecedores e rejuvenescedores em2023

A melhor maneira de estilizar o rosto de uma mulher com rosto redondo é com um corte bob desfiado, pois consegue o efeito visual de afiná-lo.

Entre os cortes bob, o assimétrico é o melhor aliado para equilibrar e definir os rostos redondos sem falhar.

Estes 3 estilos são os melhores para rostos redondos e aqui explicamos porquê:

Corte de bob desfiado para rosto redondo

Consiste em um design mais curto na parte de trás e mais alongado para a frente, o que cria um efeito visual de rosto mais afinado e suavizado, ocultando as bochechas e fazendo o rosto parecer mais fino e estilizado.

As pontas desfiadas marcam uma direção do rosto com efeito lifting, o que faz parecer que as feições são mais afiadas e alongadas, portanto, mais magra.

Corte de Bob Longo para Rosto Redondo

É um dos estilos mais elegantes e perfeitos para aqueles que não se convencem a usar o cabelo muito curto. Se usado com o efeito desfiado, ajuda a que o rosto não pareça tão arredondado.

Esse corte, além disso, afina o queixo, alonga as feições e disfarça os lados do rosto, ou seja, as bochechas e o que torna o contorno mais arredondado. Com um corte assimétrico, mais curto atrás e mais longo na frente, você ficará fabulosa.

Corte de cabelo desfiado, mas com camadas para rosto redondo

Para obter um visual mais estilizado e um rosto mais fino, o ideal é remover o volume do cabelo, por isso o desfiado com camadas é perfeito. Além disso, ele dá ao seu visual maior movimento e textura, o que lhe dará um estilo mais dinâmico e versátil.