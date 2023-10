Carolina Herrera revela os looks que nenhuma mulher com mais de 40 anos deve usar para não parecer “ridícula”

A venezuelana Carolina Herrera é uma das designers de moda mais reconhecidas a nível mundial. Além de ser uma empreendedora, é um modelo a seguir para muitas pessoas, pois sua classe e elegância sobressaem em cada um dos seus trajes, e também ajuda suas seguidoras com centenas de conselhos na hora de vestir. Um dos seus últimos conselhos tem a ver com as peças que as mulheres com mais de 40 anos não deveriam usar.

O estilo de Carolina Herrera que toda mulher de 40 anos ou mais deveria usar

A marca CH é reconhecida mundialmente pela sua variedade de produtos, tais como fragrâncias, perfumes, sapatos, roupas e muito mais. No entanto, o estilo de cada pessoa é o que deve prevalecer, e para Carolina Herrera existem certos fragmentos da moda que não são passíveis de discussão.

Quais seriam as roupas que as mulheres com mais de 40 anos não devem usar?

De acordo com informação do Soy Carmín, as palavras de Carolina Herrera são as seguintes:

“Uma mulher deve envelhecer com dignidade, não tentando ter uma idade que não tem, ou ela vai parecer ridícula. Vejo muitas mulheres na rua e, de longe, elas parecem muito bem com seus cabelos longos e suas saias curtas, mas quando elas se viram, são velhas”.

Carolina Herrera Getty imagens (Gilbert Carrasquillo/GC Images)

Carolina Herrera: “Em certa idade, acredito que a maioria das mulheres se adapta ao cabelo mais curto”

Para Carolina Herrera, algumas peças devem desaparecer do guarda-roupa de toda mulher assim que ela completar 40 anos ou mais. Algumas destas peças podem ser: minissaias ou jeans. A estilista venezuelana acredita que as mulheres que usam esse estilo tendem a negar a sua verdadeira idade.

"Nada envelhece mais uma mulher do que se vestir de jovem", revelou em uma entrevista.

É hora de deixar os biquínis para trás. "Eu os deixei para trás quando tinha 40 anos", comenta a designer.

De acordo com as suas palavras, as calças esportivas seriam coisa do passado.

“Eu não uso calças esportivas o dia todo. Nunca fiz isso, essa é uma tendência que não me agrada”, afirmou em uma entrevista com Wes Gordon.