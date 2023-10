As revelações para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (6), segundo o tarot

Mais uma sexta-feira chegou e para entrar no fim de semana da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a a mensagem das cartas do tarot para você. As revelações que chegam são para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

A sexta-feira (6) será um dia de aventuras para a pessoa de Sagitário, então, aproveite este ciclo para explorar coisas novas e até mesmo fazer uma viagem, se possível.

Com respeito ao campo amoroso, o tarot revela que deve conhecer alguém especial neste novo dia.

Capricórnio

Para Capricórnio, as cartas revelam um dia bastante produtivo e repleto de energia. Visto isso, aproveite este ciclo para tirar de seu caminho tarefas que há tempos vem postergando.

No amor, você deve receber maiores demonstrações de afeto de seu parceiro neste dia.

Aquário

A comunicação será o ponto mais forte da pessoa de Aquário nesta sexta-feira (6) e você deve aproveitar este dia para compartilhar aquilo que sente e coisas que vêm te incomodando. Lembre-se apenas que tudo tem uma forma adequada de ser dito.

Com respeito ao amor, é melhor se preparar pois deve ter uma conversa sincera com seu parceiro.

Peixes

Você sentirá a sexta-feira (6) bastante emotiva, Peixes, e deve aproveitar este ciclo para refletir sobre a vida e se conectar ainda mais com sua intuição.

Por fim, sobre o campo amoroso, você verá como seu parceiro está à sua disposição para tudo que necessitar.

