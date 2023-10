As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (6), segundo o tarot

Mais uma sexta-feira chegou e para entrar no fim de semana da melhor maneira queremos convidá-lo a conferir qual a a mensagem das cartas do tarot para você. As revelações que chegam são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você sentirá como a criatividade estará em alta nesta sexta-feira (6), Leão, e deve aproveitar este ciclo para encontrar maneiras de se expressar e dar o primeiro passo em projetos que há tempos estão no papel.

Com respeito ao amor, você deve receber uma surpresa positiva de seu parceiro.

Virgem

A sexta-feira (6) será um dia bastante reflexivo para a pessoa de Virgem, o que indica uma ótima fase para pensar sobre suas atitudes recentes e definir por qual caminho deseja seguir.

Sobre o amor, é possível que conheça uma pessoa especial neste novo dia e que vai aquecer seu coração.

Libra

Hoje será um dia em que busca o equilíbrio em diversos aspectos de sua vida, Libra. Não tenha medo de dar um passo atrás e até mesmo tirar de sua jornada coisas e pessoas que já não fazem mais sentido.

Com respeito ao campo amoroso, é melhor estar preparado, pois virá uma conversa intensa com seu parceiro neste novo dia.

Escorpião

Um dia cheio de energia e paixão é previsto para a pessoa de Escorpião nesta sexta-feira (6). Visto isso, aproveite este ciclo parar tirar planos do papel e se dedicar a fazer aquilo que gosta.

Quando falamos sobre o amor, você pode ter a experiência de uma maior conexão com alguém especial.

