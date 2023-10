6 perfumes femininos nacionais que combinam com dias mais quentes Imagem: Pexels/Animesh Srivastava

O verão só começa em 22 de dezembro, contudo, nesta primavera, que teve início em 23 de setembro, já é possível presenciar dias com as temperaturas muito altas.

E dias com o clima desta forma pedem perfumes refrescantes, concorda? Confira a seguir 6 perfumes femininos nacionais indicados para dias quentes.

Kriska Jeans - Natura

As notas de topo são Limão, Bergamota, Notas Verdes, Toranja e Laranja. As notas de coração são Flor de Íris, Angélica, Gengibre, Lírio-do-Vale, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Cedro.

My Lily - O Boticário

Folha de Violeta, Bergamota, Damasco e Mandarina são as notas de topo. Lírio-do-Vale, Narciso, Magnólia e Rosa são as notas de coração e Almíscar, Cashmeran, Cedro e Sândalo as notas de fundo.

Kaiak Aventura - Natura

As notas que estão no topo deste perfume são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja. No coração este perfume apresenta Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e no fundo notas de Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Carpe Diem - O Boticário

As notas de topo são Limão, Tangerina e Pera. As notas de coração são Madressilva e Notas Florais e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Cedro.

Biografia Inspire - Natura

As notas de topo são Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Cashmeran.

Botica 214 Violeta & Sândalo - O Boticário

As notas de topo são: Bergamota, Pimenta Branca, Pera e Kiwi. As notas de coração são: Folha de Violeta, Gardênia, Osmanthus, Cyclamen e Peônia. As notas de fundo são: Couro, Sândalo, Âmbar e Almíscar.

