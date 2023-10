Relacionamento: 10 coisas que você JAMAIS deve se contentar na relação com o parceiro

Embarcar na jornada amorosa significa dobrar sua atenção na vida cotidiana, haja vista a divisão do mesmo espaço com o parceiro amoroso. Isso não tem a ver apenas com os que moram no mesmo lar, mas sim com qualquer companheiro presente no contexto amoroso.

Decidir estar ao lado da pessoa amada é algo completamente positivo, mas existem algumas coisas com a necessidade de serem bem esclarecidas. Amar alguém não pode ser sinônimo de se contentar com as coisas oferecidas por ela.

Claramente, se existe amor, respeito, carinho, afeto e cessão das duas partes, o relacionamento caminha para algo saudável, apesar das individualidades. Mas se faltam algumas dessas características, é importante abrir os olhos e decidir se realmente deseja conduzir o compromisso amoroso.

Leia mais:

10 coisas que você JAMAIS deve se contentar na relação com o parceiro

Em um artigo ao Psychology Today, o especialista Bruce Y. Lee trouxe uma lista sobre coisas que não se deve contentar em um relacionamento. Além disso, apresentou três pontos chave sobre a temática:

“Você está sendo muito exigente se descarta pessoas como parceiras simplesmente por causa de coisas superficiais e superáveis.”

“Nenhum parceiro ou situação será perfeita. Você terá que se contentar com algumas diferenças em relação ao seu ideal absoluto.”

“Algumas coisas, porém, não são negociáveis; elas são fundamentais para um relacionamento duradouro.”

Confira a lista: