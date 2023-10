Qual cor você deveria usar para triunfar no primeiro encontro? 5 tons que trazem o sucesso

Seu crush te convidou para sair e você não sabe o que vestir? Esta é uma tarefa que costuma ser complicada, mas com estas dicas comprovadas pela ciência, é um fato que você triunfará em seu primeiro encontro e certamente ficará impressionado.

Existem muitos fatores que podem influenciar o sucesso de um encontro, mas há um em particular no qual você pode se ajudar. De acordo com um estudo britânico, diz-se que as cores que usamos são a chave para sair bem e usá-las a seu favor se o que você procura é que essa pessoa fique interessada.

Qual cor devemos usar para triunfar no primeiro encontro? Unsplash (Unsplash)

Isso sim, independentemente do que a ciência diga, é importante lembrar que usar aquelas roupas que te façam sentir mais confortável é essencial, pois uma mulher segura tem muito mais impacto, então, não tenha medo de optar por looks diferentes, lembre-se que é "quem usa" e não a peça em si.

Qual cor usar para ter sucesso em um encontro?

Vermelho

O estudo revelou que a cor vencedora por excelência é o vermelho, pois diz-se que provoca que os homens gerem um apego mais forte nas mulheres que o usam e até mesmo, ajuda a que eles se lembrem mais facilmente do que se optassem por outra cor.

Look vermelho Unsplash (Unsplash)

Azul

Embora este seja o tom favorito dos homens, em uma versão brilhante, você pode chamar sua atenção, apesar de não ser uma cor usualmente feminina. Use-o a seu favor para atraí-lo.

Verde

O verde, por outro lado, é sustentado pela psicologia das cores, para irradiar harmonia, ajuda a acalmar os nervos e expressa credibilidade ao mesmo tempo que reflete uma alta autoestima.

Roxo

Se você estiver procurando por um toque de mistério, apoie-se no tom de roxo, que também aporta sensualidade e provoca vontade de conhecer mais aquelas mulheres que o usam, pois não é muito comum ver isso na roupa.

Look roxo Unsplash (Unsplash)

Preto

O preto, por outro lado, é um reflexo da elegância, sofisticação e poder, use-o se você estiver procurando se mostrar como uma mulher segura de si mesma, além disso, é uma cor que é básica de qualquer guarda-roupa.

Que cor deve evitar num encontro?

Embora estas cores procurem prever o sucesso, há algumas outras que poderiam causar o efeito contrário e que os cientistas revelaram que não são boas para usar num primeiro encontro, a menos que você queira dar uma impressão errada.

Na lista, o amarelo foi marcado, pois é associado ao egoísmo e à traição, outra cor que também não deveria ser usada são os marrons, pois geralmente são associados às pessoas mais conservadoras e não para algo aberto a uma relação. Na lista também estão o cinza e cores muito vibrantes são marcadas, pois roubarão o protagonismo.