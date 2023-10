Qual cor de cabelo faz você parecer mais velha? Veja 3 tons que você deve fugir, segundo os especialistas

Se você está procurando uma mudança de visual favorecedora, provavelmente estará se perguntando qual cor de cabelo te faz parecer mais velha, para assim evitá-la a todo custo.

Os especialistas têm várias opções que recomendam evitar no fechamento deste 2023, uma vez que endurecem as características, não oferecem luz e também não se adaptam a todos os tipos de rostos, portanto é melhor fechar a porta para eles.

Qual cor de cabelo te faz parecer velha?

Tinta vermelha cereja

O tom de vermelho nesta tonalidade aumenta muitos anos. Embora seja uma aparência arriscada e diferente, é preciso levar em consideração outros fatores, como a cor da pele, o tom dos olhos e como esse tom de cabelo se altera com as lavagens.

Se você quiser usar essa tintura para afinar o seu rosto e parecer mais jovem, procure uma variante mais clara, que alongue e defina o seu rosto de uma maneira mais sutil.

Tinta preta

Se você estiver procurando qual cor de cabelo te faz parecer mais velho, o preto é o vencedor por excelência. Embora possa parecer um tom elegante e moderno, você deve evitá-lo a todo custo aos 40 anos, pois endurece as feições e te dá muitos anos a mais.

Além disso, faz com que os cabelos grisalhos sejam muito mais perceptíveis, independentemente do seu encanto e versatilidade. De acordo com os especialistas, a razão pela qual os tons escuros envelhecem é que criam um efeito de alto contraste com a sua pele, endurecendo os traços, realçando as linhas de expressão e rugas.

Castanho escuro

Parece incrível, mas até os tons marrons ou castanhos oferecem um efeito que não nos beneficia de forma alguma quando são muito escuros.

A recomendação dos especialistas é que o tom de tintura nunca deve ser mais profundo do que o seu tom de cabelo original. O bom é que há milhares de variações que combinam com todos os tipos de pele, comprimento do cabelo ou cortes.