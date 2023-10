Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão - Cartas 13 e 10

Dificuldades podem chegar ao cair ou descobrir certas traições. É hora de ser mais frio e calculista para enfrentar as decepções e não deixar o coração o colocar no lugar de lamentação e mais nada; comece a se reerguer e pensar mais em você.

Libra – Cartas 14 e 25

Um grande amor pode entrar em sua vida e romper com certos planos estabelecidos. Ouça seu coração e intuição para poder tomar as melhores decisões e viver o sentimento com plenitude.

Virgem – Cartas 8 e 17

Uma cura está chegando em sua vida. Pode ser repentina e nem sempre a partir dos caminhos mais fáceis, mas o ajudará a se equilibrar e ser mais justo: não se feche e cresça.

Escorpião – Cartas 31 e 15

Ao decidir mudar ou viajar, é importante estar atento e ter muito cuidado com pessoas desonestas que podem aparecer. Use a intuição e a inteligência para não cair em armadilhas. Desconfie.

Confira mais: Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer