Moeda de 1 real que apresentar este pequeno erro pode valer até R$ 820! Confira se você tem uma

O que você faria se, neste exato momento, uma única moeda que está no seu bolso se transformasse em mais de R$ 800? Parece loucura, mas isso pode acontecer, principalmente se você possui um cofrinho cheio de moedas, mas não costuma reparar muito nelas.

De acordo com o perfil ‘numismaticajf’ do TikTok, uma única moeda de 1 real da modalidade de golfe, cunhada em comemoração as Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro em 2016, pode valer entre R$ 420 e R$ 820, caso apresente um erro na cunhagem.

O erro é conhecido como boné, onde é possível observar um pedaço da moeda se deslocando do eixo central.

Veja mais detalhes no vídeo:

O que você faria se descobrisse se está sob a posse de uma moeda rara e valiosa? Pois saiba que, se você tem o costume de andar com moedas, algumas delas pode ser muito valiosa.

O item a seguir, por exemplo, é considerado raro, e segundo o tiktoker ‘Gil Colecionador’, pode valer entre 5 e 6 mil reais, caso apresente um pequeno detalhe.

Para chegar neste valor, a moeda precisa ser um item de prova e apresentar a letra P abaixo de onde está localizado o seu valor, como no exemplo a seguir.

Veja mais detalhes a seguir de outro TikTok que apresenta moeda parecida:

@salsa_moedas moeda com letra P e muito rara vale para qualquer tipo de moedas do plano Real ♬ som original - Salsa_moedas

