Estes são 10 sinais de que alguém próximo sofre com transtorno alimentar e como ajudá-lo Foto ilustrativa - Pexels - Andres Ayrton

Preocupação excessiva com o peso, aparência ou até mesmo uma sensação de “compensação” para algo na vida de um indivíduo, são indícios de que uma pessoa sofre com transtornos alimentares. Divididos em classificações como bulimia, anorexia, compulsão alimentar, cada um com sua especificidade, tais distúrbios afetam não só a saúde física como também mental de um indivíduo.

Pensando nisso, queremos questioná-lo: você sabe reconhecer os sinais de que alguém sofre com distúrbios alimentares?

Sobre o questionamento acima, embora o diagnóstico final seja dado sempre por um médico especialista, é importante saber identificar os indícios e criar uma rede de apoio para tal pessoa, para que não se sinta sozinha e busque ajuda necessária.

Pensando nisso, queremos convidá-lo a conferir uma lista com 10 sinais de que possivelmente uma pessoa tem transtornos alimentares . Confira a seguir.

Sinais de transtorno alimentar

A pessoa tem dificuldade em comer em lugares e com um público ao redor;

Come muito rápido e altas quantidades;

Consumo de alimentos que não estejam em sua consistência ou temperatura habitual como: arroz cru, feijão gelado, etc;

Há uma rotina de exercícios além do normal e da resistência física do indivíduo, levando ao esgotamento;

É notável uma preocupação constante com o peso e em emagrecer;

Em casos de bulimia, a pessoa pode ter fraqueza nos dentes, problemas gastrointestinais e inflamação recorrente da garganta;

A pessoa consome alimentos escondido dos demais, principalmente no período da noite e madrugada;

Insônia e dor muscular;

Há um planejamento rigoroso da alimentação, com uma preocupação excessiva sobre uma dieta saudável;

Dietas intensas, sem orientação de um profissional, e até mesmo deixar de se alimentar.

É importante lembrar disso!

Seja você a pessoa que precise de auxílio ou alguém próximo, como alertado mais acima é sempre importante buscar ajuda de um profissional especializado, que fará a análise adequada e indicará o tratamento correspondente.

Lembre-se que saúde mental é um tema sério e que deve ter a sua atenção necessária.

Reforçamos por fim que o conteúdo tem o objetivo apenas informativo e NÃO visa fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas frequentes ao médico.