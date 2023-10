Cortes de cabelo médio desfiado: 6 estilos em tendência e rejuvenescedores em 2023

A maioria das mulheres não quer uma mudança radical quando se trata de um corte de cabelo, especialmente se você tiver de um cabelo XL. Da mesma forma, também é preciso levar em conta a grossura do cabelo, pois as mulheres maduras, devido a todas as mudanças que sofrem, geralmente têm o cabelo mais fino e menos abundante.

Para toda situação há uma solução e cortes de cabelo desfiado são ideais porque fornecem volume que sempre funciona bem com qualquer tipo de cabelo e, além disso, tornam o corte mais atraente devido à ondulação semidesgrenhada que eles dão e se mantêm por mais tempo.

Existem cortes de cabelo meio desfiado que ficam mais bonitos do que outros, mas nesta lista há vários dos melhores que podem agradar você.

Desfiado reto

É o corte mais simples e às vezes, como não é muito marcada é que não a relacionamos com esta técnica porque, quase não se vê ou é muito sutil.

O degrafilado reto é aquele que é realizado em um corte, como o nome indica, reto, mas para evitar que o cabelo fique esponjado nas pontas, é degrafilado para mais volume.

Corte em V

É um desfiado que tira o máximo proveito do cabelo liso porque quando se lhe acrescenta volume com o secador, temos um corte em camadas regulares, mas se o deixarmos liso, a coisa muda.

No Lácio dá um aspecto bonito em V que não dá muito volume, mas sim um aspecto mais limpo, assim como elegante ao cabelo, é uma maneira de realçar muito o cabelo liso natural ou com penteado.

Desfiado com camadas

É um corte semelhante, mas as camadas podem ser marcadas um pouco mais e pareceria que há uma regra com isso que nos diz: quanto mais marcadas as camadas, maior o volume.

Além disso, é um corte clássico que todas nós podemos usar porque se torna atemporal, e por isso, além disso, tem muitas formas, assim como tutoriais sobre como estilizá-lo.

Corte Desfiado Shaggy

É um corte que tem uma onda super punk que também é muito instagramável. É um corte que podemos dizer, é estético.

Se você é uma menina que não gosta muito de estilizar, ondular ou outras coisas com o cabelo, este corte, que se mantém praticamente sozinho, será um dos seus favoritos.

Bob Desfiado

O clássico Bob, é como aquele namorado confiável a quem sempre volta e onde se sente como em casa. Já o conheces, com a coroa mais curta que nas pontas frontais e, um corte clássico.

O bob tem um efeito desfiado nas pontas para dar o caimento adequado, mas também para criar algum volume nas pontas que, quanto mais curto, mais será notado pelo efeito do desfiado.

Bob desfiado shaggy

É uma fusão entre ambos os cortes, o bob com sua aparência um pouco assimétrica e o shaggy com sua liberdade de cabelo em camadas bem marcadas. É uma combinação realmente curiosa, mas funciona.

Bob às vezes pode parecer que funciona melhor quando usado liso ou com um pouco de volume, mas também fica lindo combinado com o shaggy e, especialmente, quando seu cabelo natural é ondulado.

Desfiado com volume

Não é um corte em si, mas nos referimos a algo básico que acontece com o corte de cabelo desfiado e que aproveitemos como esse corte dá volume ao cabelo.

Como podemos dar volume ao nosso corte de cabelo para notarmos cada mudança que ele pode ter, ou quando o usamos liso, que também fica lindo e se adapta a qualquer estilo.