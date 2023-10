As revelações para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (5), segundo o tarot

Estamos nos aproximando cada vez mais do fim de semana e para enfrentar este ciclo da melhor forma você pode conferir quais são as mensagens das cartas do tarot para o seu signo. As revelações que trazemos hoje são para as pessoas de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Para a pessoa de Leão, as cartas do tarot tem uma mensagem importante: não é porque seu parceiro não foi sincero em algum momento que você deve fazer o mesmo. Se há alguma suspeita ou dúvida, é importante que sente para conversar.

Além disso, recomenda-se precaução para a pessoa deste signo no que diz respeito ao campo financeiro. Não é hora de sair gastando sem pensar.

Virgem

Não se desespere porque certas coisas ainda não aconteceram, Virgem. As cartas do tarot alertam que se aproxima a fase em que seu parceiro te integrará mais ao círculo familiar e de amigos.

Sobre o campo profissional, é melhor se preparar, pois é possível que tenha que enfrentar uma verdadeira competição nesta quinta-feira (5).

Libra

É possível que seu parceiro faça algo que te deixará bastante desapontada nesta quinta-feira, Libra, mas, ao invés de se afastar, é preciso que sente para conversar e compartilhar aquilo que te magoou.

Por fim, o tarot revela que um projeto que há tempos está no papel finalmente deve começar a dar seus primeiros passos.

Escorpião

Você deve se decepcionar com uma pessoa que gosta muito, Escorpião, mas não se desespere, pois irá superar e deixar esta fase para trás rapidamente.

Com respeito ao campo profissional, você pode ter que tomar uma decisão importante nesta quinta-feira (5) e, se tiver dúvidas, confie em sua intuição.

