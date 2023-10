Testes matemáticos podem apresentar diversas complexidades, haja vista a necessidade de um raciocínio preciso, a fim de chegar ao resultado correto. Um desafio viral tomou conta da web e foi trazido ao portal britânico The Mirror, a fim de estimular os leitores a descobrir se são capazes de concluir a proposta.

A questão é a seguinte na imagem: 2+3 = 10, 8+4 = 96, 7+2 = 63, 6+5 = 66. Será necessário descobrir a resposta de 9+5, mas não se trata de uma soma direta.

Apenas quem tem um alto QI é capaz de descobrir o número correto da sequência em apenas 30 segundos (Reprodução/Twitter @HumansNoContext)

Será necessário descobrir como chegar ao resultado por meio de uma ordem lógica, em comparação às respostas dos números anteriores. Para isso, é importante usar suas técnicas matemáticas, a fim de descobrir o padrão correto.

Resultado oficial

Embora os usuários das redes sociais tenham dividido suas opiniões sobre qual a verdadeira resposta, o resultado preciso é apenas um: 126.

A fim de chegar à resposta correta é necessário multiplicar a soma pelo primeiro número que aparece nela. Por exemplo = 2 x (2+3) = 10, 8 x (8+4) = 96 e assim por diante. Isso lhe daria a resposta 9 + 5 vezes 9, o que seria 126.

Esta foi outra explicação nas redes sociais: “É tão fácil. 2+3=10 8+4=96 7+2=63 6+ 5=66 X+Y=X*(X+Y) 9+5=9*(9+5)=126″. Você conseguiu resolver o ? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

E aí, conseguiu concluir o desafio com facilidade? Testes matemáticos como estes são vistos com frequência no ensino fundamental. Mas apenas pessoas inteligentes conseguem resolvê-los com facilidade.

Outros testes

Você percebeu que testes como estes não são tão fáceis assim? O Metro World News Brasil tem preparado uma série de desafios para você tentar resolver. Mas não se engane, atividades semelhantes tendem a ser tão desafiadoras como a que está presente neste artigo. Vale lembrar que quanto mais você pratica, fica ainda mais habilidoso para lidar com dinâmicas futuras.

É interessante praticar desafios semelhantes, a fim de obter um tempo de qualidade e lazer práticos, para assim contornar a correria do dia a dia. Teste se você possui um olhar aguçado e conheça nossa seção de desafios. Abaixo é possível se deparar com alguns deles:

Veja mais: Consegue localizar o emoji diferente nesta imagem? Apenas 1% é capaz

Veja mais: Apenas pessoas com alto QI conseguem descobrir o número correto da sequência em apenas 11 segundos

Veja mais: Olhar fulminante: apenas quem é habilidoso consegue encontrar a garota escondida entre os flamingos em 15 segundos

Veja mais: Você possui um alto QI? Apenas uma pequena porcentagem consegue achar o panda escondido entre humanos em 9 segundos