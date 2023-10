6 ótimos perfumes masculinos para você utilizar como assinatura

Encontrar um perfume para virar sua assinatura, ou seja, utilizar no dia-a-dia, pode ser uma tarefa um tanto quanto complexa, principalmente se você não sabe quais fragrâncias mais combinam com o uso diário.

Um perfume assinatura precisa ser, acima de tudo, confortável, tanto para você quanto para quem está no seu convívio, por isso, seu aroma deve ser agradável e não muito chamativo.

Para te ajudar na escolha correta, a lista a seguir traz 6 perfumes importados atuais para você utilizar como assinatura.

Acqua di Giò Parfum - Giorgio Armani

Um dos primeiros perfumes que vem a mente quando se pensa em fragrância para o dia-a-dia é o Acqua di Giò, de Giorgio Armani. Você provavelmente já se deparou com este aroma, muito presente nos escritórios, principalmente em dias com temperaturas mais altas. É considerado um aromático aquático, com notas cítricas refrescantes e agradáveis.

A versão Parfum, lançada em 2023, traz notas de topo em Notas marinhas e Bergamota. No coração apresenta Alecrim, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Patchouli e Olíbano.

Artisan Pure - John Varvatos

Perfume ideal para você que gosta de um aroma exclusivo, já que esta não é um aroma tão conhecido entre o público masculino. Se destaca pelo aroma cítrico.

As notas de topo são Clementina, Mandarina, Limão, Bergamota, Tomilho e Manjerona. As notas de coração são Petitgrain e Gengibre e as notas de fundo são Notas Amadeiradas, Almíscar, Raíz de Orris e Âmbar.

Lazuli - Al Wataniah

Lazuli traz o famoso ‘cheiro de banho tomado’, ou ‘aroma de limpeza’, que só é possível graças à nota de Néroli.

Em sua composição traz os seguintes acordes: Bergamota, Mandarina, Limão, Laranja Amarga, Flor de Laranjeira e Néroli. Ou seja, um aroma totalmente cítrico e limpo.

Nautica Voyage - Nautica

Com o melhor custo-benefício da lista, Nautica Voyage mistura notas aquáticas e frutadas, algo incomum na perfumaria

No topo possui notas de Folhas Verdes e Maçã, acompanhadas de coração em Lótus e Mimosa e finalizando com Almíscar, Cedro, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Amaze for Men - Ajmal

Para aqueles homens que sonham em ter o famoso Creed Aventus, Amaze, de Ajmal é uma ótima opção, porém com um valor bem mais chamativo.

As notas de topo são Maçã, Tagetes, Bergamota e Lima. As notas de coração são Íris e Jasmim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli, Almíscar e Couro.

Homme - Stella & Dustin

Outro inspirado em fragrâncias importadas famosas, Homme, de Stella & Dustin é a versão com melhor custo-benefício de Sauvage, da Dior.

Bergamota esta na nota de topo. Lavanda, Pimenta de Szechuan, Noz-moscada e Anis Estrelado estão no coração e Ambroxan e Baunilha as notas de fundo.

