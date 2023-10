3 tipos de amigos que você precisa ter na vida para ser feliz, segundo Harvard

As conexões sociais são fundamentais para os seres humanos e é dessa necessidade que nascem as amizades.

Pensando nisso, o autor Arthur Brooks, professor de Harvard realizou um estudo demonstrando que só podem existir três tipos de amizade, e que cada um deles é necessário para que possamos sentir o que todos chamam de “felicidade”.

A classificação feita deste sentimento coincide a análise feita pelo grande filósofo grego Aristóteles há muitos séculos.

Confira os três tipos de amigos necessários para o bem-estar a seguir, segundo o portal El Confidencial:

Amizades úteis

São os laços que surgem entre colegas de trabalho ou pessoas com quem você mantém algum tipo de contato profissional. Elas se desenvolvem graças a um interesse profissional partilhado e mais ou menos simétrico.

Amizades agradáveis

Esse tipo de relacionamento se baseia em admiração mútua porque cada pessoa obtém um tipo de prazer na conexão com o outro. Essa dinâmica surge quando uma pessoa acha um amigo interessante e gosta dele, o que gera diversão.

As amiz ades perfeitas

Nesse tipo de amizade existe um amor mútuo por algo que não apenas os une, mas também confere algum tipo de virtude.

“Um relacionamento é perfeito não apenas quando se baseia na utilidade ou no prazer do outro, mas quando se concentra em melhorar as circunstâncias da outra pessoa.”, explica o autor, lembrando que esses laços que não dependem de trabalho, dinheiro ou ambição pessoal.

Conclusão

É apresentado que esses três tipos de amizades são necessários para obter o bem-estar na vida e, por mais que os dois primeiros “não proporcionem alegria ou conforto duradouro”, eles não são menos importantes.

No entanto, as “amizades perfeitas” são as verdadeiramente necessárias na vida, pois compartilham interesses e o amor que vai além de nós mesmos.

