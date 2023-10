Os signos do zodíaco que não são extravagantes na conquista

As armas de conquista mudam de pessoa para pessoa, mas alguns signos do zodíaco tendem a ser mais modestos quando querem entrar no coração de alguém.

Confira quais são:

Touro

O taurino irá se dedicar ao outro, conseguindo tempo e formas de compartilhar a vida para assim conhecer, aprofundar e conquistar. Ele gosta de formar vínculos que saem do superficial e aumentar a confiança no outro e na dinâmica que pode se formar em caso de uma relação mais séria.

Libra

O libra pode ter muito charme, mas ele gosta de conquistar as pessoas também as incluindo me seu circulo social e se divertindo. Isso faz com que o flerte flua e nem sempre seja transbordado de romanticismo e gestos, muita coisa fica no olhar e entrelinhas.

Aquário

Por mais que possa impactar o outro com sua personalidade, o aquariano vai apostar em elogios simples e trocas de experiencias que façam o casal se conhecer na espontaneidade. O agora será muito importante, assim como tudo que faz parte do encanto que nasce.

Capricórnio

Diferente do que muitos pensam, o capricorniano não é extravagante para conquistar. Quando deseja alguém de verdade, ele demonstra preocupação, sendo atencioso com a rotina e fazendo seu carinho transparecer com apoio e ajuda. A tendencia é que isso o aproxima sinceramente do outro.

Confira mais:

Horóscopo de outubro de 2023 com previsões para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

Horóscopo de outubro de 2023 com previsões para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário

Horóscopo de outubro de 2023 com previsões para os signos de Câncer, Leão e Virgem

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 1 a 7 de outubro de 2023

Os signos que sempre buscam dar uma nova cara ao amor