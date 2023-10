Mulher revela pergunta capaz de determinar o quão bem seu parceiro te conhece

Você já se pegou pensando sobre quão bem seu companheiro te conhece? Conversas e troca de informações fazem parte de um relacionamento e por meio delas é possível saber qual o filme favorito do companheiro, seus hobbies, preferências culinárias e diversas outras particularidades. Mas será que todas essas informações realmente são registradas em uma simples troca de palavras?

Segundo o The Mirror, uma TikToker conseguiu descobrir uma forma de saber exatamente o nível de conhecimento que seu companheiro tem sore sua vida. Para isso, ela diz precisar de apenas uma pergunta que, apesar de simples, pode expor diversos detalhes de sua personalidade e de como outras pessoas percebem sua presença.

Antes de revelar a pergunta, a mulher alertou os seguidores e avisou que muitas vezes eles podem não gostar da resposta.

“Quer saber até que ponto seu companheiro ou melhores amigos conhecem você? É simples, faça esta pergunta: ‘Se alguém te dissesse que me viu discutindo com um estranho na rua, sobre o que exatamente você acha que eu estaria discutindo’?”.

As respostas foram reveladoras

Após os usuários começarem a compartilhar as respostas de seus companheiros. A dona do perfil rapidamente voltou para avisar: a pergunta era apenas uma pergunta aleatória, mas que traria respostas divertidas sobre como, e se, os companheiros estão alinhados.

Em meio aos diversos comentários, muitos revelaram as impressões de seus parceiros.

“Meu namorado afirmou que eu estaria conversando sobre a Taylor Swift”, comentou uma pessoa, enquanto outra afirmou que o namorado disse que isso seria impossível: “Certamente não era você, você não fala com pessoas desconhecidas na rua”.

Algumas pessoas revelaram que os companheiros prontamente pensaram em assuntos conectados com a família ou rotina de casa, mas outros foram além e se colocaram em posição de defender sua outra metade.

“Meu marido disse que não se importa com o que eu estiver discutindo porque sempre estará lá para me apoiar, seja no que for”.