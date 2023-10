Ter cabelos oleosos é uma luta comum para muitas pessoas. Existem inúmeras crenças e mitos sobre o tema que podem levar a confusões e ações inadequadas.

A seguir, elencamos alguns desses mitos e verdades para ajudar você a entender melhor o que é verdadeiro e o que não passa de uma ilusão quando se trata de cuidar de fios oleosos. Veja!

Mitos e verdades sobre cabelos oleosos: desvendando os segredos

Mito 1: Lavar o cabelo todos os dias piora a oleosidade.

Verdade: Lavar o cabelo diariamente pode, na verdade, estimular as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo. O ideal é lavar o cabelo em dias alternados para equilibrar a produção de óleo no couro cabeludo.

LEIA TAMBÉM: Como escolher o shampoo e condicionador ideais para seu tipo de cabelo

Mito 2: Não é necessário condicionador para cabelos oleosos.

Verdade: O condicionador é essencial para todos os tipos de cabelo, incluindo os oleosos. Opte por um condicionador leve e aplique-o apenas nas pontas para evitar o acúmulo de óleo no couro cabeludo.

Freepik

Mito 3: Escovar o cabelo muitas vezes ajuda a distribuir o óleo.

Verdade: Escovar o cabelo com frequência pode, de fato, ajudar a distribuir o óleo natural ao longo do comprimento do cabelo. No entanto, evite escovar o cabelo molhado, pois ele está mais frágil nesse estado.

Separar mitos de verdades quando se trata de cuidados com cabelos oleosos é essencial para manter um couro cabeludo saudável e um cabelo bonito.

Ao compreender as necessidades dos seus fios e seguir uma rotina adequada de cuidados, é possível controlar a oleosidade e mantê-los com uma aparência fresca e limpa.

Lembre-se sempre de escolher produtos adequados ao seu tipo de cabelo e de consultar um profissional se tiver dúvidas sobre como cuidar dos seus cabelos oleosos.

LEIA TAMBÉM: Os benefícios do abacate para seu cabelo: experimente estas 4 máscaras capilares