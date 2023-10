É o fim? Veja 15 perfumes de O Boticário que serão DESCONTINUADOS

O desespero de muitos perfumistas é ter o perfume favorito da vida descontinuado, não é mesmo? Então se você não quer ser pego de surpresa, fique ligado na super lista a seguir pois, de acordo com o youtuber especializado em fragrâncias ‘Silso Santos’, estes 15 perfumes da marca ‘O Boticário’, serão descontinuados.

Glamour Just Shine (2018)

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Pera, Bagas Vermelhas, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são: Notas Solares, Jasmim Sambac, Jasmim, Magnólia e Íris. As notas de fundo são: Sal, Pralinê, Âmbar, Patchouli, Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Coffee Woman Fusion (2019)

As notas de topo são: Frutas Vermelhas e Cítricos. As notas de coração são: Cacau, Café e Íris. As notas de fundo são: Baunilha de Bourbon, Sândalo e Grãos de Café Torrados.

Egeo Choc Mint (2022)

As notas de topo são: Manjericão, Hortelã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são: Sálvia, Gerânio, Lavanda, Chocolate, Canela e Davana. As notas de fundo são: Patchouli, Cedro, Cashmeran e Fava Tonka.

Carpe Diem (2000)

As notas de topo são: Limão, Tangerina e Pera. As notas de coração são: Madressilva e Notas Florais. As notas de fundo são: Almíscar, Sândalo e Cedro.

Dreams (1991)

As notas de topo são: Folhas Verdes, Bergamota e Maçã. As notas de coração são: Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale. As notas de fundo são: Almíscar, Notas Especiadas, Sândalo e Baunilha.

A lista segue com as fragrâncias:

Femme.com (1999);

Innamorata (1988);

Coffee Seduction Touch (feminino e masculino) (2023);

Floratta L’Amore (2018);

Arbo Ocean (2016);

Egeo Choc Berry (2022);

Rhea (2005);

Coffee Woman Paradiso (2016);

Coffee Man Fusion (2019).

