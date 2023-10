Cortes de Cabelo Curtos: 4 Estilos para Mulheres de Rosto Redondo Mais Favorecedores 2023

Os melhores cortes de cabelo para rostos redondos são aqueles que conseguem alongá-lo visualmente.

Os cortes de cabelo com risca lateral irão favorecer-te porque criam uma diagonal que equilibra as feições mais arredondadas.

Também as longas e lisas tranças (que criam o efeito de um rosto mais alongado), os cortes de cabelo pixie, bob, long bob (liso e com franja lateral) e os cortes de cabelo em camadas que serão tão populares nesta estação.

Cortes de cabelo Bob reto liso para rosto redondo

Um corte confortável e que te favorece é o clássico bob reto. Se você tem cabelo super liso e muito fino, este corte de cabelo é para você. Com a risca no meio ou de lado, como você quiser, justo abaixo do queixo e ligeiramente mais curto por trás. O ideal é secar esses cabelos para baixo para criar mais volume na parte de cima. No entanto, é preciso ter muito cuidado e evitar volumes nos lados.

Cortes de cabelo pixie assimétrico para rosto redondo

Este é um dos cortes de cabelo que mais favorecem um rosto redondo. Volume na área superior, sempre acima das têmporas, franja lateral e deixando o cabelo descansar sobre as bochechas. Se você aprender a jogar as suas cartas criando volumes onde o seu rosto precisa, você sempre acertará. Este corte é melhor usar com ondas muito suaves ou, do contrário, você corre o risco de arredondar de novo.

Cortes de cabelo Pixie muito curto para rosto redondo

Tenho certeza que você já pensou mais de uma vez que, devido à forma do seu rosto, não pode cortar o cabelo tão curto, mas não poderia estar mais longe da verdade. Esse corte de cabelo fica ótimo em rostos redondos. As chaves: os lados bem curtos, sem volume, as laterais um pouco mais longas e a parte de cima mais comprida. Mas sim, muito despojado e com volume. Seque-o com os dedos para cima e finalize com uma cera moldadora.

Cortes de cabelo para rosto redondo long bob

Já dissemos que o cabelo liso, quando deixado cair sobre um rosto redondo é perfeito. O corte long bob é uma ótima escolha, já que é um comprimento que nos dará muito jogo na hora de pentear. Se o que você quer é afinar o seu rosto, este corte vai te ajudar muito, tanto se você fizer a risca no meio, quanto se fizer do lado.