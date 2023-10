Como é o ‘ritual da camomila’ que serve para atrair dinheiro, boas vibrações e prosperidade para sua casa

Todos conhecem as propriedades curativas da flor de camomila, sendo um calmante e também descongestionante das vias respiratórias quando temos gripe ou resfriado.

O maravilhoso chá de camomila é o remédio caseiro da avó quando nos sentimos mal. Aquele caldeirão fervendo com água e as flores da planta com aquele odor maravilhoso que impregna toda a nossa casa, permanece em nossas memórias e passamos a receita de geração em geração.

Mas a camomila também é usada para atrair a abundância, o dinheiro, as energias positivas e a prosperidade para nossa casa. Sim, mesmo que você não acredite, existem propriedades espirituais que são atribuídas a essa delicada flor.

O Feng Shui considera a camomila como a planta do dinheiro

Conhecida cientificamente como Matricaria Chamomilla, seu delicioso aroma relaxante guarda um profundo significado espiritual que purifica o ambiente e chama a abundância.

De acordo com a filosofia do Feng Shui, a camomila é considerada uma planta com energia positiva, graças à sua suave fragrância e às suas delicadas flores brancas que transmitem paz e tranquilidade.

“De acordo com os princípios do Feng Shui, cada planta tem sua própria energia. A camomila é considerada uma planta particularmente positiva e pacífica. Seu suave aroma e suas delicadas flores brancas transmitem uma sensação de calma e tranquilidade, o que a torna ideal para atrair força positiva para a casa ou local de trabalho de uma pessoa”, comentam os especialistas, informou El País.

Graças a ser uma planta que pode influenciar a mente e o espírito, a camomila tornou-se um remédio eficaz para atrair novas e melhores oportunidades econômicas e aqui apresentamos vários rituais para usá-la:

Incenso e infusão de camomila

Se você sentir que a sua casa tem energias negativas, recomendamos que utilize flores de camomila. Como? Seque as flores de camomila e as transforme em incenso para limpar e equilibrar as energias da sua casa.

Pegue ramos de canela com a manjerona e percorra cada espaço da sua casa, agitando as flores e decretando todos os planos que tem em mente.

Você também pode preparar uma infusão e pulverizá-la nas áreas que sentir que precisam de purificação. Enquanto isso, visualize como o mal se dissipa e deixa espaço para a abundância.

Tomar banho com camomila, mel e canela

Encha uma panela até a metade com água e coloque a manjericão, fatias de laranja, uma colher generosa de mel e, por último, o elemento secreto do ritual, um ramo de canela. Ao combinar esses ingredientes, potencializará a sua sorte no amor e na riqueza.

Depois de aquecer sua infusão por cerca de 25 minutos, deixe a mistura esfriar por 40 minutos para em seguida molhar sua cabeça com esta água preparada. Dê-se um banho de camomila do pescoço aos pés e deixe secar por 3 minutos para que todas as propriedades energéticas se impregnam em seu corpo.

A planta de camomila na sua casa para a prosperidade

Coloque os vasos de camomila nas áreas-chave da sua casa, como o corredor e a porta principal da sua casa. Isso ajudará a atrair riqueza e sucesso.

De acordo com o Feng Shui, é a "esquina da riqueza", área onde devemos colocar elementos naturais que simbolizem a prosperidade.

Azeite de Camomila

Outro recurso da erva pode ser realizado através de seu óleo. Ele pode ser usado como difusor de ambientes ou aplicado em seu corpo para atrair riqueza.

Esse aroma suave e relaxante ajudará a criar um espaço propício para a abundância.