6 perfumes nacionais SOFISTICADOS e ELEGANTES

A linha Essencial, da marca Natura, é uma das mais conhecidas, seja as versões femininas ou masculinas. E com diversas opções disponíveis, é possível encontrar dentro desta linha as fragrâncias mais sofisticadas e elegantes. Veja a seguir:

Essencial Estilo

As notas de topo são: Pimenta Preta, Pimenta Rosa, Cipreste, Elemi e Bergamota. As notas de coração são: Madeiras Preciosas, Cedro e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Copaíba, Cashmeran, Vetiver, Fava Tonka e Âmbar.

Essencial Supreme

As notas de topo são: Sálvia, Cardamomo e Notas Herbais. As notas de coração são: Âmbar, Cedro, Cashmeran e Íris. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Cumarina, Baunilha e Akigalawood.

Essencial Exclusivo

As notas de topo são: Conhaque, Maçã Granny Smith, Cardamomo, Gengibre e Manjericão. As notas de coração são: Pimenta Rosa, Lavanda, Gerânio e Artemísia. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Patchouli, Musgo e Notas de Óleo.

Essencial Oud Pimenta

As notas de topo são: Pimenta Preta, Pimenta, Açafrão, Ishpink, Priprioca, Bergamota e Limão. As notas de coração são: Rosa, Maçã, Mirtilo, Framboesa, Sálvia Esclaréia, Coentro e Gerânio. As notas de fundo são: Agarwood (Oud), Patchouli, Almíscar, Couro, Bálsamo de Gurjan, Sândalo, Âmbar, Breu-Branco, Nagarmota ou Óleo de Cipriol, Bálsamo do Peru e Vetiver.

Essencial Intenso

As notas de topo são: Pimenta Preta, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de coração são: Carvalho, Patchouli e Notas de Óleo. As notas de fundo são: Sândalo e Almíscar.

Essencial Clássico

As notas de topo são: Bergamota, Noz-moscada, Toranja, Manjericão, Gálbano, Lavanda e Junípero ou zimbro. As notas de coração são: Alecrim, Patchouli, Sálvia, Gerânio e Jasmim. As notas de fundo são: Cedro da Virgínia, Mirra, Musgo de Carvalho, Sândalo, Âmbar, Abeto e Almíscar.

