Sintomas de câncer que PODEM PASSAR DESPERCEBIDOS

A palavra câncer ainda assusta muita gente, por isso, é preciso cuidar da saúde e ficar de olho em sinais fora do comum.

Existem diversos tumores benignos que, bem tratados, não geram nenhum problema ao paciente. Contudo, caso haja demora por procurar um médico e consequentemente uma demora no tratamento, o problema que poderia ser até comum pode ser agravado.

De acordo com a organização Cancer Research UK, mais da metade da população britânica já apresentou algum sintoma que indica a presença de um câncer, porém, somente 2% acreditaram que poderiam ter a doença e mais de um terço deste número não foi ao médico.

“Há quem pense que não deveríamos encorajar as pessoas a serem hipocondríacas, mas temos um problema com indivíduos que não vão ao médico porque acreditam que estão desperdiçando seu tempo e usando inutilmente os recursos do sistema de saúde”, explicou a autora da pesquisa e pesquisadora da University College London Katriina Whitaker.

Segundo o g1, com informações da BBC News Mundo e American Cancer Society, os 10 sintomas gerais a seguir são comuns em pacientes com câncer e você não deve ignorar:

Perder peso rápido e inexplicavelmente;

Febre;

Cansaço;

Alterações na pele;

Mudanças na evacuação ou na função da bexiga;

Machucados que não cicatrizam;

Sangramento;

Rigidez e caroços pelo corpo;

Dificuldade na hora de engolir;

Tosse ou rouquidão que persiste.

