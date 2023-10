Relacionamento: 4 exercícios para cultivar o perdão sob quem te machucou

O exercício do perdão pode conter diversos graus de dificuldade. Dependendo da relação com o autor do trauma e o quão profunda sua ação resultou, as coisas podem variar. Isso também muda de acordo com cada indivíduo afetado, haja vista seus sentimentos como indivíduo e sua percepção de mundo.

Em todos os relacionamentos, incluindo o amoroso, é importante ter em mente como o perdão será estabelecido, caso você decida praticá-lo.

“Quando você perdoa aqueles que o machucaram, parte do processo é se envolver em exercícios de pensamento nos quais você lentamente começa a ver o valor inerente daquele que o machucou”, escreve o psicólogo Robert Enright, ao portal Psychology Today.

Com isso, você poderá tomar sua decisão se seguirá ou não com o perdão e como as coisas serão após a tomada da ação.

4 exercícios para cultivar o perdão sob quem te machucou

Antes de observar os exercícios, é importante entender que o perdão ocorre em benefício a quem está perdoando. Assim, a pessoa poderá viver mais leve e sem o risco de guardar rancores. É válido ressaltar que perdoar não significa retornar ao que era antes.

Você não precisa reatar um namoro, um casamento ou uma amizade, caso deseje liberar o perdão. A forma como a ferramenta será estabelecida deve ser aplicada conforme for mais benéfico a você, que saiu machucado. Extraído do portal Psychology Today, confira alguns exercícios.

Exercício 1: Veja a pessoa como um bebê, uma criança e um adolescente.

Considere o que você sabe sobre a infância dessa pessoa. Você pode perguntar a outras pessoas.

Exercício 2: Veja a pessoa na idade adulta.

Explore as dificuldades do passado que podem ter afetado você.

Exercício 3: Veja a pessoa como influenciada pelo poder.

A pessoa pode usar o poder sobre os outros como resultado do poder ter sido usado sobre eles?

Exercício 4: Junte as peças.