Os signos que sempre buscam dar uma nova cara ao amor

O amor é um sentimento que pode passar por diversas fases e ajudar a enfrentar desafios inimagináveis. Alguns signos do zodíaco permanecem sempre com essa chama aventureira acesa e buscam durante toda a vida dar uma nova cara ao amor.

Confira quais são:

Áries

O ariano se sente motivado sempre a buscar novos desafios e não têm medo de correr riscos. Nos relacionamentos, ele tende a ficar entediada facilmente e precisam encontrar maneiras de manter as coisas interessantes. Pode assumir a liderança para dar uma nova cara a dinâmica a dois, mas também precisa que o outro esteja disposto e ativo para manter a paixão viva.

Gêmeos

O geminiano tem uma natureza que está busca daquilo que o desafia mentalmente e o estimula a encarar novas fases. Por isso, ele deseja que o amor tenha sempre uma nova cara, mas pode ficar muito no campo das ideias e se frustrar se as atitudes não partirem do outro ou em conjunto. O diálogo e acordos para um objetivo em comum podem ajudar a conseguir cumprir esse desejo.

Sagitário

Os sagitarianos são conhecidos por seu espírito aventureiro e se sentem atraídos por tudo o que provoca novas emoções. Dessa forma, ele quer sempre dar uma nova cara ao amor, saindo de estereótipos e não se apegando a nenhuma convenção estabelecida pela sociedade. O tempo, idade e estabilidade são coisas que não o impedem de desejar e buscar novos rumos ao lado de quem ama, principalmente se a pessoa o apoiar nessa jornada.

Aquário

Mesmo dentro de um relacionamento duradouro, o aquariano quer sentir que a liberdade e a novidade se mantêm fresca e ativa. Por isso, eles buscam romper as regras e o estabelecido, encontrando uma nova cara ao sentimento. As maneiras de se expressar dentro da relação não são sempre as mesmas e eles querem crescer juntos para novos desafios, do contrário, isso pode ser feito individualmente.

Confira mais: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 1 a 7 de outubro de 2023