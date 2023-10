Moeda rara de prova pode valer até R$ 6 mil reais; veja como identificá-la

O que você faria se descobrisse se está sob a posse de uma moeda rara e valiosa? Pois saiba que, se você tem o costume de andar com moedas, algumas delas pode ser muito valiosa.

O item a seguir, por exemplo, é considerado raro, e segundo o tiktoker ‘Gil Colecionador’, pode valer entre 5 e 6 mil reais, caso apresente um pequeno detalhe.

Para chegar neste valor, a moeda precisa ser um item de prova e apresentar a letra P abaixo de onde está localizado o seu valor, como no exemplo a seguir.

Numismata é o nome do profissional que estuda moedas ou medalhas. Estas pessoas geralmente consegue diferenciar um item comum de um raro, podendo auxiliar os colecionadores ou leigos no assunto a entender se as suas moedas são valiosas.

Se você costuma guardar moedas, comece a prestar mais atenção nelas, pois você pode estar sob a posse de um item raro mesmo sem saber.

O item a seguir, por exemplo, é uma moeda comemorativa e cobiçada pelos colecionadores. Conhecida como ‘moeda do beija-flor’, o item no valor de um real possui o pássaro no anverso e a escrita ‘25 anos do Real’. Ela também marca os anos de 1994 (ano em que o plano Real foi lançado) e 2019 (ano de emissão desta moeda).

Segundo o TikTok ‘Moedas Diferentes’, foram emitidas 25 milhões de moedas deste tipo. Para que a moeda deste tipo chegue em 7 mil reais, alguns itens devem ser observados, como o número de exemplares, a raridade, e o estado de conservação.

