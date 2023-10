Horóscopo de outubro de 2023 com previsões para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário

O décimo mês de 2023 começa e as previsões para os signos do zodíaco chegam com o objetivo de desvendar o que pode acontecer nessa fase.

Confira o horóscopo de outubro para os signos de Libra, Escorpião e Sagitário:

Libra

Hora de deixar o passado e construir o seu presente para um futuro promissor. Virá um ciclo de vida cheio de oportunidades, crescimento profissional e pessoal.

É um bom momento para se desenvolver mais em termos de estudos e de negócios próprios que lhe dão abundância, isso lhe renderá mais lucros e o protegerá da bruxaria e do mau-olhado.

Sua energia positiva se reinventa e ajuda você a estar no seu melhor e a comemorar seu aniversário, por isso haverá muitas comemorações e presentes surpresa.

Lembre-se de que este é o momento de tomar as decisões drásticas necessárias para que seu destino mude para melhor.

Escorpião

Fase de atrair prosperidade, tirar tudo o que for negativo de seus pensamentos e buscar oportunidades de crescimento profissional porque isso lhe será dado sem problemas.

Você receberá dinheiro, portanto terá um sucesso e tranquilidade financeira. Um novo amor veio para ficar e você também terá a oportunidade de conquistar o que sempre desejou: seu próprio negócio ou uma mudança de emprego.

Só tente não ser tão aberto e falar muito sobre suas coisas, porque nem todo mundo gosta de você e a inveja atrapalha. Hora de economizar. Não procure aquele amor que não está mais ao seu lado e deixe partir.

Sagitário

Pare de insistir naquele amor que não era para você, é melhor deixar isso para trás e começar de novo do zero com pessoas mais compatíveis.

Você tem que tomar decisões com razão, tente não ser tão impulsivo na hora de fazer mudanças em sua vida. O melhor te espera em termos de trabalho e amor, mas é preciso deixar o passado para trás.

Lembre-se que o seu signo está sempre em busca do amor ou de um parceiro ideal, por isso neste mês você terá a oportunidade de construir um relacionamento formal que lhe dará estabilidade emocional. Tenha cuidado com os colegas de trabalho, tente não confiar muito neles para falar dos seus assuntos pessoais.

Confira mais:

Horóscopo de outubro de 2023 com previsões para os signos de Áries, Touro e Gêmeos

Os signos que sempre buscam dar uma nova cara ao amor

Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 1 a 7 de outubro de 2023