Cortes de cabelo médio desfiados: 13 estilos com efeito antienvelhecimento e favorecedores em 2023

Cortes de cabelo médio em camadas: 13 estilos com efeito anti-idade e favorecedores para 2023 (Instagram: @anderrateliehair / @manolifuentespeluquera)

Se você quiser fazer uma mudança de visual porque está cansada de usar o cabelo muito longo e não se atreve a usar um penteado curto, o midi é a sua opção ideal. É um corte que favorece a todos, atemporal e que nunca falha.

Se o cabelo médio for em camadas ou desfiado é muito melhor porque as camadas fazem com que o cabelo tenha uma forma com diferentes níveis ou degraus.

Destaca-se pelo seu movimento e, acima de tudo, por dar muito volume ao cabelo. Com um comprimento médio, é um estilo que, em geral, fica bem em quase todas as mulheres. Isso se deve ao fato de que se trata de uma tendência de beleza muito versátil, ou seja, existem diferentes versões deste corte de cabelo e, portanto, podemos escolher a que mais nos favoreça.

Corte de cabelo médio em camadas mullet

Se você está procurando dar personalidade e volume ao seu cabelo (e é ousada), o corte mullet é o que você precisa. O mullet é caracterizado por ser um corte em camadas, com a parte frontal e superior curta e o cabelo mais longo atrás.

Corte de cabelo médio em camada shaggy

Com o corte de cabelo shaggy, você pode conseguir o efeito que deseja. É por isso que está tão na moda, pois praticamente todos podem usá-lo. É muito ousado e pode ser usado de diferentes formas e estilos. Por exemplo, fica perfeito com um bob escalado.

Corte de cabelo médio com estilo wolf cut

O corte Wolf (Corte Lobos) é uma fusão dos dois cortes em camada para cabelos de comprimento médio que vimos antes, o mullet e o shaggy. É chamado assim por causa de seu aspecto selvagem que destaca o rosto e é um dos mais solicitados nas cabeleireiras neste 2023.

Corte de cabelo médio clavicut

Como o próprio nome sugere, o clavicut é um corte em camadas para cabelo até a altura dos ombros (ou clavículas), que destaca por acrescentar volume e suavizar as feições do rosto. Favorece tanto cabelos lisos quanto cacheados, desde que se adapte à textura dos fios com camadas invisíveis, se necessário.

Corte de cabelo médio messy com franja desfiada

Ilumine uma mecha despojada e com muito volume com um corte de cabelo bagunçado escalado. Além de ser tendência, também é uma opção muito prática, pois é realmente fácil de pentear.

Corte de cabelo de comprimento médio em camada octopus haircut

O corte de cabelo Octopus Hair Cut se tornou uma tendência. Trata-se de um corte para cabelos médios em camadas, que segue a linha do mullet ou do Wolf Cut, mas menos ousado. No entanto, é ideal para dar muita textura e volume ao cabelo.

Corte de cabelo médio em camadas com franja baby bang

Um corte de cabelo adequado para qualquer tipo de cabelo crespo e forma de rosto, já que a técnica consiste em adaptá-lo perfeitamente a cada um e dar forma à ondulação. Além de seus cachos, destaca-se pelo seu franjão, que é cortado acima das sobrancelhas.

Corte de cabelo bob em camadas para comprimento médio

Não são necessárias muitas camadas para alcançar um escalonado favorecedor, cujo ponto forte é seu franja aberta.

Corte simétrico em camadas para comprimento médio

Outra ótima opção é fazer um escada invertida, de forma que as camadas sejam mais curtas na parte de trás e vão ficando mais longas nos cabelos da frente. Isso é especialmente recomendado para cabelos lisos.

Corte em ‘U’ em camadas para cabelos médios

A divisão em ‘U’ consiste em degradar o cabelo da área frontal para a parte traseira, idealmente sem adicionar mais camadas. É um corte simples e fácil de pentear e deve ser usado com a linha no meio. A linha no meio é perfeita para rostos arredondados e ovais.

Corte de cabelo desfiado para comprimento médio

Se você preferir a franja lateral, também pode optar pelo cabelo em camadas. Este corte de cabelo é adaptado aos looks laterais e traz muito volume. Rostos alongados ficam melhor com a franja lateral.

Corte borboleta para cabelo médio em camadas

O corte borboleta é um corte em camadas com franja aberta. Ele traz muito movimento e volume.