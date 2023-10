Cortes de cabelo curtos: 8 estilos para mulheres de 40 a 50 anos em tendência e que rejuvenescem em 2023

A partir dos 40 e 50 anos, não é nada fácil para uma mulher encontrar um corte de cabelo que a favoreça e que também esteja em sintonia com as tendências do momento.

Os estilos curtos, apesar de serem um dos cortes mais difíceis para mudanças de look por serem considerados muito radicais, são ideais na idade madura por proporcionarem conforto e versatilidade.

Estes 8 estilos que te apresentamos são ideais para todos os tipos de rosto, então escolha algum deles:

Cortes de cabelo pixie curto

Ele tem um grande poder rejuvenescedor, especialmente se combinado com outros elementos como franjas, topetes e mechas. Nos próximos meses será usado principalmente com textura e buscando esse acabamento um pouco desalinhado que tanto rejuvenesce.

"Una sonrisa es la mejor forma de comenzar el día."

Cortes de cabelo bob curto

O bob nunca sai de moda e também é uma opção ideal para rejuvenescer rostos maduros. Além disso, adapta-se a qualquer tipo de rosto apenas brincando com o comprimento e é uma ótima opção para aquelas que acham que o pixie é uma mudança muito radical.

Cortes de cabelo curto bixie

É um corte de cabelo que combina a forma de um pixie (curto nos lados e longo em cima) com o comprimento de um bob (na altura do queixo), para conseguir um estilo híbrido que dará muito jogo com o penteado.

Cortes de cabelo microbob curto

A versão mais curta do bob também é uma ótima opção a partir dos 40 e 50 anos porque dá doçura ao rosto ao mesmo tempo que lhe tira alguns anos. Geralmente é cortado na altura do lóbulo da orelha, muitas vezes com franja (embora isso dependa de quanto cuidado você estiver disposta a dar no dia a dia). Tudo isso, sem perder a essência do cabelo, que permitirá que você use ondas, cabelo liso, mechas com risca lateral ou no meio, bem como penteados semipresos.

Cortes de cabelo bob shaggy curtos

Se trata de manter o comprimento até o queixo, mas desconstruindo a silhueta do corte com camadas leves que deem um efeito emplumado ao cabelo. Por isso, se você optar por este corte, você mal terá que secar o cabelo de cabeça para baixo por alguns minutos com o secador para obter o acabado perfeito.

Cortes de cabelo mullet curto

É cortado longo por trás e curto na frente, com uma diferença de comprimentos que cria uma espécie de degrau marcado nos lados. Você pode usá-lo tanto com franja quanto sem ela e, se pentear com as pontas para fora, conseguirá um estilo 100% rejuvenescedor e muito atual.

Cortes de cabelo curto em tigela

Trata-se de outro desses cortes com espírito dos anos 90 que volta transformado em tendência. Embora, se então se usava liso e polido, agora a textura vai desempenhar um papel fundamental para conseguir um estilo atual. Por isso, se você decidir por este corte, o melhor é que você o use com as pontas levemente desiguais, as laterais marcadas e penteado com textura.

Cortes de cabelo curto pixie com franja desfiada

Esse pixie com franja desfiada ficará muito bem nas mulheres com mais de 40 e 50 anos. Dá um ar descontraído e muito atual ao visual, ideal para tirar alguns anos do rosto. A chave está em dar movimento ao penteado que permita brincar com os cachos para dar um acabamento desarrumado.